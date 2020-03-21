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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Челябинской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Челябинской области подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил глава региона Алексей Текслер в своем Instagram.

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«Сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Сразу по приезде у него были взяты анализы, он был изолирован», ― написал он на своей странице в соцсети.

Также Текслер добавил, что пациент чувствует себя хорошо, а сама болезнь протекает в легкой форме.

Ранее в этот же день сообщалось, что в подмосковном Реутове четверо местных жителей, предположительно, заразились коронавирусом. В настоящий момент все потенциально заболевшие находятся в изоляции. Результаты их тестирования на наличие заболевания, по данным источника «Известий», станут известны только после определения диагноза в лаборатории «Вектор», расположенной в Новосибирске.

В России на 21 марта зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом, из них 131 случай — в Москве.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 283 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 832 человека.

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