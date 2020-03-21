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В Реутове у четырех жителей заподозрили коронавирус

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Фото: ТАСС/Игорь Онучин
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В подмосковном Реутове четверо местных жителей, предположительно, заражены коронавирусом. Об этом, в субботу, 21 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.

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В настоящий момент все потенциально заболевшие находятся в изоляции. Результаты их тестирования на наличие заболевания, по данным источника «Известий», станут известны только после определения диагноза в лаборатории «Вектор», расположенной в Новосибирске.

Накануне стало известно о новом случае заражении коронавирусом в Подмосковье. Таким образом, общее количество инфицированных в регионе достигло 18 человек. Заболевший, по данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, вернулся в страну из Праги 11 марта.

12 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса. 16 марта ограничения ужесточили, запретив общественные мероприятия с участием более 50 человек.

Кроме того, власти приняли решение отменить все занятия по программе «Активное долголетие», чтобы обезопасить группу риска — граждан старше 60 лет. Студенты шести региональных вузов могут уйти на дистанционное обучение, а ученики подмосковных школ уйдут на трехнедельные каникулы с 23 марта.

В России на 21 марта зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом, из них 131 случай — в Москве.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 21 марта, число заразившихся во всем мире превысило 277 тыс. человек, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человек.

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