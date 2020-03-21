Решетников заявил о возможном обострении ситуации с занятостью в России

В настоящее время необходимо мониторить ситуацию с переводом россиян на трехдневную рабочую неделю, которая является признаком обострения ситуации с занятостью в стране. Об этом в субботу, 21 марта, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Очень важно сейчас мониторить не просто безработицу, а перевод на трехдневную неделю, эти вещи, которые являются предвестниками того, что ситуация с занятостью может обостриться. Такие поручения даны», ― цитирует его ТАСС.

Кроме того, Решетников рассказал, что в настоящее время ведется оперативная работа над законопроектом, который касается моратория на банкротство предприятий. Он отметил, что документ уже разработан, согласован и оперативно внесен на рассмотрение.

Ранее 18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. По словам чиновника, на данном этапе «было бы неплохо» перевести на удаленку 15–30% офисных сотрудников. Он призвал работодателей «не подменять» удаленную работу «вынужденными отпусками за свой счет» и попросил поделиться опытом организации такой работы.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 279 тыс. человек, вылечились более 92 тыс. пациентов, умерли 11 587 человек. В России в настоящее время выявлены 253 случая заражения, большинство привозные.