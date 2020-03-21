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В АКОРТ опровергли заявление Лукашенко о просьбе поставлять продукты в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские ритейлеры не обращались к белорусским властям с просьбой поставлять продукты в Россию из-за их дефицита в стране. Об этом в субботу, 21 марта, заявили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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«Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции. Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме», ― рассказали в АКОРТ.

Также в ассоциации отметили, что все закупки по ранее заключенным внешнеторговым контрактам, включая поставки из Белоруссии, осуществляются в обычном, плановом режиме.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские ритейлеры обратились к властям страны с просьбой поставлять им продукты питания для реализации в местных магазинах. Он подчеркнул, что в республике нет продуктового дефицита, поэтому призвал граждан не паниковать и не «ломиться» в магазины из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 282 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 822 человек.

В России в настоящее время выявлены 253 случая заражения, большинство привозные.

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