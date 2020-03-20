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Лукашенко рассказал о просьбах российских ритейлеров о поставках продуктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские ритейлеры обратились к Белоруссии с просьбой поставлять им продукты питания для реализации в местных магазинах, заявил 20 марта белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Он подчеркнул, что в республике нет продуктового дефицита, поэтому призвал граждан не паниковать и не «ломиться» в магазины из-за коронавируса.

«У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ритейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая», — приводит его слова агентство БЕЛТА в пятницу, 20 марта.

По мнению Лукашенко, среди граждан страны нет такой «психопатии», как в западных странах. Он рассчитывает, что когда период острых вирусных инфекций закончится, то и заболеваемость коронавирусом пойдет на спад.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, в Белоруссии зафиксировано 69 случаев заболевания.

Решение о частичном закрытии границы с Белоруссией Россия приняла 16 марта. Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована.

В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска, отмечая, что в вопросе противодействия коронавирусу каждая страна имеет право принимать те меры, которые считает необходимыми.

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