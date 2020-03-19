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РЖД отменили поезда в Эстонию из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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РЖД приостанавливает международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 19 марта, говорится на сайте российской компании.

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Отправление поездов Москва–Таллин прекратится 20 марта, а Таллин–Москва — 21 марта.

«Для обеспечения перевозки пассажиров, оформивших билеты на маршрут Москва — Санкт-Петербург, назначены дополнительные поезда по действующему расписанию поезда №33/34. Посадка пассажиров на дополнительные поезда будет происходить по имеющимся проездным документам на отмененные рейсы поездов №34/33 Москва–Таллинн», — сообщают в РЖД.

Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на данные маршруты, смогут полностью вернуть свои деньги в течение полугода.

18 марта РЖД отменило большинство поездов в Белоруссию из-за пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 19 марта, в Эстонии зафиксировано 267 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. В России количество инфицированных достигло 199 человек. Всего в мире на сегодняшний день заражены более 227 тыс. человек, умерли 9308 человек.

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