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РЖД вернет деньги за билеты организованным группам

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Пассажиры, которые планировали поездки в составах организованных групп, смогут вернуть билеты с минимальными потерями. Об этом сообщается на сайте «Российские железные дороги» (РЖД) в четверг, 19 марта.

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Компания приняла данное решение из-за отмены ряда массовых мероприятий в разных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, все пассажиры, отказавшиеся от поездок в составе организованной группы, чьи поезда должны были отправиться с 18 по 31 марта, смогут вернуть полную стоимость билета, включая сбор за резервирование мест.

«При отправлении поездов с 1 апреля по 1 мая возврат денежных средств за неиспользованные групповые проездные документы производится в соответствии с действующими правилами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что во всех случаях будет удержан сбор за каждое место в размере 219 рублей 60 копеек, который установлен ФАС РФ.

13 марта в компании сообщили, что пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги до 10 апреля.

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