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РЖД отменит большинство поездов в Белоруссию

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Продолжат курсировать поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом 18 марта сообщается в пресс-релизе РЖД.

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Таким образом, сохранятся девять поездов в российско-белорусском сообщении. Курсировать в действующем режиме они будут до 00:00 23 марта.

«Сохранятся девять поездов в российско-белорусском сообщении: №2/1 Минск–Москва, №4/3 Брест–Москва, №26/25 Гродно, Минск – Москва, №28/27 Брест–Москва, №40/39 Полоцк–Москва, №52/51 Брест, Минск – Санкт-Петербург, №84/83 Гомель – Санкт-Петербург, №96/95 Брест–Москва, №7/8 Москва–Брест», — говорится в сообщении.

В ряде других городов РФ есть отмены.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о сокращении полетной программы из Москвы в Минск и Ереван.

16 марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска.

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