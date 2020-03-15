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РЖД временно отменит поезда в Латвию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) с 15 марта временно отменяет поезда в Латвию в связи с решением латвийской компании Latvijas Pasts закрыть железнодорожное сообщение. Об этом говорится на сайте «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

«Таким образом, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда 2/1 Рига–Москва и беспересадочных вагонов Рига–Санкт-Петербург, начиная с рейсов из Риги, отправлением с 15 марта, отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга — с 16 марта», — говорится в сообщении ФПК.

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Ограничение будет действовать «до особых указаний». Деньги за билет можно будет вернуть в железнодорожных кассах на территории государства, где он был куплен. Электронные билеты можно сдать через интернет.

Латвия полностью закроет международное пассажирское сообщение 17 марта. Исключение будет сделано для соотечественников, желающих вернуться на родину, и иностранцев, желающих выехать из страны. Грузовое сообщение прекращено не будет.

По состоянию на 15 марта в Латвии зафиксировано 26 случаев заболевания COVID-19, до 14 апреля действует режим чрезвычайного положения.

Ранее в марте холдинг РЖД уведомила о временной отмене поездов из Москвы в Ниццу, Прагу, Берлин, Париж. С 17 марта на время перестанут курсировать поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в ряд городов Украины и Молдавии.

В холдинге заверили, что клиенты смогут сдать приобретенные билеты, даже если они были куплены по невозвратному тарифу. В случае соблюдения карантина произвести возврат следует после снятия ограничения.

С 15 марта Россия временно закрывает сухопутные границы с Польшей и Норвегией, а с 16-го ограничивает авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией за исключением регулярных и чартерных рейсов.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 15 марта, всего в мире подтверждено свыше 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5393 человека. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

В России коронавирус диагностирован у 59 человек. Об отличиях пневмонии COVID-2019 от гриппа ранее рассказали в Роспотребнадзоре.

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