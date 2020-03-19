Паспортный прижим: коронавирус перекрыл границы в Донбассе

Республики Донбасса , которые шестой год находятся в изоляции со стороны Незалежной, на этой неделе оказались в еще большей блокаде . 16 марта Киев заявил о том, что до 3 апреля ограничивает въезд и выезд граждан на контрольно-пропускных пунктах из-за коронавируса . Через два дня ДНР объявила о закрытии границы с Украиной. С 17 марта ограничительные меры начали действовать и на пропускных пунктах с Россией . В Донецке объявлено о режиме повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. О том, почему свиной грипп для дончан страшнее новой инфекции, а также готова ли республика к эпидемии, — в репортаже специального корреспондента «Известий».

За «кровными»

На ближайшие две недели сообщение между ЛДНР и Украиной практически прекращается. «Яркий пример того, что мы стали друг для друга настоящими иностранцами», — то ли с горечью, то ли с иронией констатируют в Донецке.

По новым правилам въезд на Украину через КПВВ теперь возможен только с паспортом с украинской пропиской: нет регистрации — въезд закрыт.

О том, что значит такая ограничительная мера, лучше всего говорят цифры. Так, по сообщению главы Горловки Ивана Приходько, накануне запрета 13 марта в 9:00 утра на горловском пункте пропуска находились 200 автомобилей, 65 автобусов и до 1 тыс. человек в живой очереди. В первый день запрета в то же самое время — уже 20 автомобилей, 20 автобусов и до 15 человек в пешей очереди . То есть сокращение потока — примерно в 10 раз.

А вот в 9:00 утра во вторник, 17 марта, уже ни одного пассажира и ни одного авто. Ноль! А ведь основная часть этих «исчезнувших» пассажиров — пенсионеры, которые отправлялись за «кордон» за своими кровными. Иных способов у пожилых людей получить положенные им выплаты в ближайшие две недели нет.

Привет из Европы

В республиках, согласно официальному заявлению, подтвержденных случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. В соседней Ростовской области также ни одного. На Украине — 14 (два смертельных). И в этом контексте инициативу с закрытием границы в Донбассе воспринимают даже конструктивно.

— Если у нас и есть опасения проникновения к нам COVID-19 из-за границы, то в первую очередь не из России, а с Украины, — рассказала «Известиям» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. — В России все-таки налажена система мониторинга ситуации и превентивных мер, мы в этом вопросе очень тесно взаимодействуем в Роспотребнадзором и Минздравом РФ. Чего, к сожалению, не скажешь об Украине — с ними никак . Более того — за последние годы медицинская помощь в этой стране значительно ухудшилась: разрушена система участковости, бесплатного обеспечения лекарствами онкобольных, сама медицина стала платной. Наши жители, выезжая на ту территорию, чаще всего не получают даже элементарного медобслуживания.

Другим фактором риска, по словам собеседницы, становятся тесные связи Украины с Европой, и в частности с Италией, куда выезжают на заработки многие украинцы. В самой пострадавшей стране ЕС более 31 тыс. заболевших, а летальных исходов — более 2,5 тыс.

Маски и крупы

В Донецке общее настроение в связи с новой угрозой можно охарактеризовать как тревожное и нервозное. Усугубляется оно и непрерывными обстрелами со стороны ВФУ: разрывы слышны и днем, и ночью даже в центре Донецка, есть жертвы среди мирного населения. По слухам, в регионе всё же есть заболевшие COVID-19. Впрочем, слухов много и они разнятся.

Защитных масок в аптеках не найти: по словам фармацевтов, сметают их за час после поступления. Впрочем, в общественных местах человека в маске встретить довольно сложно: в тех же автобусах или магазинах народ, как ни странно, предпочитает не предохраняться. В правительстве республики заявили, что в ближайшее время планируют закупить оборудование для увеличения изготовления масок, таких производств в республике сегодня — 10.

В прежнем режиме продолжают функционировать кафе, бассейны, фитнес-центры. Некоторый ажиотаж наблюдается в продуктовых магазинах, где заметно поубавилось круп, макарон, сахара, муки и консервов. Закупаются в основном пенсионеры. А также, есть мнение, — спекулянты, на случай, если продовольственное обеспечение ДНР на время прекратится.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о режиме «особой готовности». Так, с 14 марта на всех пунктах пропуска через государственную границу дежурят врачи : в республике действуют три перехода с Россией, три с ЛНР и четыре с Украиной. Задача медиков — выявлять лиц с повышенной температурой — больше 37,2 — и отправлять их в донецкие инфекционки. Дончане, прибывшие на родину из Китая, Италии, Испании, Ирана и Германии, обязаны независимо от симптомов самоизолироваться на 14 дней в квартире. Запрещено посещение массовых мероприятий — более 1 тыс. человек. Рассматривается вопрос о карантине в учебных заведениях.

Из Италии и Китая

Как рассказала «Известиям» Ольга Долгошапко, под наблюдением врачей в ДНР до вчерашнего дня находились две женщины с подозрением на коронавирус. Состояние обеих удовлетворительное.

— Одна из них приехала 9 марта из Китая. Первые тесты на COVID-19 показали отрицательные результаты, диагноз не подтвердился, и 17 марта мы выписали ее, — пояснила министр здравоохранения ДНР. — Вторая прибыла 14 марта из Москвы, а туда прилетела из Милана. При прохождении границы температура пассажирки была нормальной. Тем не менее ее родственники решили обратиться к нам и поставить женщину под наблюдение. Сейчас она содержится на специальной съемной квартире, где полностью изолирована от общения с окружающими. Два раза в день мы созваниваемся с ней, контролируем ситуацию — состояние ее стабильно удовлетворительное, температура не повышается. Тесты на вирус пока показали отрицательный результат.

Еще одна превентивная мера, которую ввели власти ДНР, — санобработка транспорта на границе, добавила Ольга Долгошапко. Все автомобили или автобусы, где ехал человек с температурой, обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами. Все пассажиры из таких авто после прибытия домой помещаются на двухнедельный карантин под наблюдение врачей.

Тесты на определение коронавируса доставили в Донецк по гуманитарной программе из России. Для работы с ними выделена специальная вирусологическая лаборатория (время обработки одного анализа — 24 часа). Из-за дороговизны аппарата использовать его будут только адресно.

— Куда большую угрозу, чем COVID-19, для нас сегодня представляет все-таки вирус H1N1 , известный как свиной грипп, — резюмировала министр здравоохранения ДНР. — С января в республике зафиксировано 43 летальных случая от этого гриппа — причем только лабораторно подтвержденных! Общее число больных с двухсторонней пневмонией — больше 400. Всего же с конца ноября заболевших гриппом и ОРВИ у нас более 50 тыс. Обращу внимание, что и от свиного гриппа, и от заболевания, вызванного коронавирусом, вылечиться можно и вполне успешно! Главное — не запустить болезнь, вовремя обратиться к врачу. Снижение эпидемии, в том числе COVID-19, ожидается с наступлением тепла.

Накануне власти ДНР выступили с призывом к своим гражданам срочно вернуться домой с Украины — 18 марта республика закрыла границу с западным соседом. 17 марта были также введены ограничительные меры на пропускных пунктах с РФ: въехать в Россию теперь можно только по российскому паспорту.

Сергей Прудников, Донецк