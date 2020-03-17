Ненормандский формат: парламентарии четырех стран возьмутся за Донбасс

В первой половине марта на повестке вновь оказалась возможная встреча «нормандского формата» на парламентском уровне. Она предполагает, что искать пути решения конфликта в Донбассе будут и депутаты четырех стран — Германии, Франции, России и Украины. Эту идею украинской оппозиции поддержали президент РФ Владимир Путин и члены российского парламента, однако четкой реакции от трех других сторон пока нет. «Известия» пообщались с возможными участниками межпарламентского «нормандского формата» и пришли к выводу, что такой подход законодатели всех четырех стран разделяют. Только у каждой есть свои оговорки.

Суть идеи

Впервые инициатива подключить к «нормандскому формату» парламентариев прозвучала в конце 2019 года, аккурат после саммита Германии, Франции, России и Украины в Париже 9 декабря. Об этом заговорил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Владимир Путин предложение поддержал.

Вновь в информпространстве оно возникло три месяца спустя, во время визита Медведчука в Москву — тогда он попросил президента РФ рассказать об этой идее главам Германии и Франции Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону. Владимир Путин выразил уверенность: западные лидеры межпарламентский «нормандский формат» поддержат. «Им не надо подсказывать, они люди опытные», — сказал он. В свою очередь, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, говоря о важности такого подхода, отметил: решения лидеров необходимо закреплять законодательно, «а это уже удел депутатов».

«Известия» обратились к парламентариям четырех стран с вопросом, насколько актуально расширять «нормандский формат» и готовы ли они в нем поучаствовать. Как выяснилось, эта идея пользуется поддержкой не только в России.

Без каких-либо условий на нее откликнулись в парламенте Франции. Как рассказал «Известиям» член комитета сената по иностранным делам, обороне и безопасности от Социалистической партии Андре Валлини, инициативу надо попробовать реализовать, даже если ее успех не гарантирован. По его словам, эту тему французские сенаторы обсудят с российскими коллегами в конце марта во время визита в Москву (как сообщили в Совете Федерации, из-за эпидемии коронавируса дискуссия может пройти по видеосвязи). В составе делегации будут представители различных политических сил Франции — глава комитета по иностранным делам Кристиан Камбон (партия «Республиканцы») и сенаторы Эдуар Куртьяль («Республиканцы»), Кристин Прюно (Французская коммунистическая партия), Алэн Казабонн («Демократическое движение»), Андре Валлини (Социалистическая партия).

В нижней палате французского парламента — Национальном собрании — предложение Медведчука также восприняли положительно.

— Все возможные инициативы в соответствии с заинтересованностью сторон — Украины и России — были бы хороши. Со своей стороны отмечу, что я поддерживаю такое предложение, поскольку, встречаясь и разговаривая даже по сложным вопросам, можно найти решение проблем, — отметил в беседе с «Известиями» член комитета Национальной ассамблеи Франции по иностранным делам от Социалистической партии Жером Ламбер.

Его коллега по комитету, депутат от «Демократического движения» Фредерик Пети подчеркнул: парламентская дипломатия при решении конфликта в Донбассе нужна для того, чтобы интегрировать международную повестку на уровне гражданских обществ.

Небезусловно

В Германии отношение к идее несколько более настороженное. Однозначно ее поддерживают представители оппозиционной «Альтернативы для Германии» (АдГ). Как рассказал «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от АдГ Вальдемар Гердт, к инициативе был бы готов «подключиться любой понимающий политик, но роль здесь сыграет фракционная дисциплина».

В одной из правящих сил — Социал-демократической партии (СДПГ) — допускают реализацию инициативы с некоторыми оговорками. В частности, там считают необходимым привлекать не только оппозиционные, но и правящие партии.

— Переговоры в общем и между парламентариями, в частности, могут иметь полезный эффект, когда речь заходит о мирном урегулировании существующих конфликтов, — сказал «Известиям» вице-председатель германского бундестага, член комитета по международным делам от СДПГ Томас Опперман. — Надежность таких дискуссий во многом зависит от их участников. Даже если оппозиционные партии играют важную роль в том числе и на Украине, надо принципиально вовлечь в «Межпарламентский диалог за мир» правящие в стране силы. Если это условие будет учтено, можно рассматривать участие немецких депутатов.

Украинская сторона также выдвигает условия для запуска нового механизма. Как рассказал «Известиям» замглавы профильного комитета Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко, он был бы готов поучаствовать в переговорах, «если парламентарии будут обсуждать вопросы вывода войск и военной техники из оккупированных частей Луганской и Донецкой областей, проведение демократических выборов на данной территории, возврат Крыма и так далее».

— «Нормандский формат» — платформа для взаимодействия сторон на разных уровнях — президентов, премьер-министров, министров иностранных дел. Парламентское измерение этого формата — новая концепция, которая является важной инициативой, поскольку депутаты также должны устанавливать взаимосвязи для большей эффективности диалога. Мы должны понимать, что только диалог будет приближать нас к миру, но модальности этого процесса требуют дальнейшего обсуждения, — заявила «Известиям» Нелли Яковлева, депутат «Слуги народа» из того же комитета.

При этом существуют технические моменты, которые необходимо решить перед запуском — от площадки до тем, которые будут затрагивать парламентарии. Как пояснил «Известиям» глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев, нет нужды в каком-то особом одобрении со стороны национальных правительств — законодатели вполне могут запустить инициативу сами.

— Но здесь не должно быть несинхронных действий. Межпарламентский диалог не может существовать в вакууме, отдельно от линии МИДов, — отметил сенатор.

Что касается практической пользы и конкретных тем, то парламентарии могут обсуждать такие вопросы, как разведение сил и обмен пленными.

— Этот механизм мог бы стать своего рода поддержкой украинскому руководству на пути к миру, — отметил в беседе с «Известиями» замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. — Мы знаем, какое влияние на президента Зеленского оказывают националисты и как депутаты рады влияют на принятие решений, называя любые шаги навстречу предательством.

По словам опрошенных «Известиями» политиков, оптимальной площадкой для формата мог бы стать Минск, где регулярно проходят заседания контактной группы. Также стороны могут рассмотреть и другие нейтральные площадки — например, Страсбург, где работают Совет Европы и Европарламент. Говорить о скорых переговорах из-за ситуации с коронавирусом пока не приходится, однако вполне понятно, что воля к подобного рода формату у законодателей четырех стран есть.