200 донбассцев: решение по обмену пленными ждут до конца марта

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики для обмена пленными запрашивают у Киева около 200 человек. Украинские власти, в свою очередь, требуют от них возвращения более 60 лиц. Об этом «Известиям» сообщили представители ДНР и ЛНР после встречи контактной группы по урегулированию в Донбассе. Участники этого заседания смогли наметить новую программу разрешения конфликта и предварительно договорились по ключевым вопросам (от обмена пленными до пропускных пунктов для гражданских лиц на линии соприкосновения). Если достигнутые решения удастся закрепить на следующей встрече контактной группы, которая пройдет 25 марта, то вполне возможно, что «нормандский саммит», как и планировалось, состоится в апреле 2020 года.

Козак и Ермак

11 марта в очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые участвовали новые кураторы этого направления из Киева и Москвы . С российской стороны в Минск прибыл замглавы администрации президента Дмитрий Козак, а с украинской — руководитель офиса президента Андрей Ермак (занял эту должность в феврале 2020-го).

По словам Дмитрия Козака, стороны согласовали новый механизм урегулирования, который должен стать «диалоговой площадкой с участием стран «нормандского формата» и сторон конфликта». Детали этого механизма он не раскрыл.

Что касается более конкретных вопросов, то участники встречи предварительно договорились по следующим направлениям: создание консультативного совета в составе политической подгруппы, организация новых пунктов для пропуска гражданских лиц и обмен пленными. Также Киев и Донбасс подтвердили намерение развести силы и средства на трех новых участках линии соприкосновения.

Задача консультативного совета заключается в том, чтобы выработать рекомендации по политическим вопросам и обеспечить выполнение договоренностей «нормандского саммита», состоявшегося в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны согласовали проект его полномочий и порядок работы (пока не разглашаются). В непризнанных ЛНР и ДНР это решение восприняли как готовность Киева перейти к прямому диалогу.

200 донбассцев Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Речь идет о дополнительной площадке для консультаций между Донбассом и Киевом. К сожалению, не могу раскрыть подробностей, но суть в том, что механизм будет направлен на разработку политических решений и их экспертизу. Участники — Украина, Луганск и Донецк. Плюс могут быть представители стран «нормандского формата» с правом совещательного голоса. Но по этому вопросу ведутся переговоры с этими государствами — поддержат они идею или нет, — отметил в беседе с «Известиями» представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.

Переговорщики также обозначили два контрольно-пропускных пункта въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения. Как уточнили в офисе президента Украины, речь идет об «одновременном открытии» КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье. При этом договориться, на каких трех участках линии соприкосновения пройдет следующее разведение сил и средств, стороны не смогли . По словам Родиона Мирошника, «компромиссные предложения» по новым участкам Киев и республики должны подготовить к концу месяца.

— Есть девять вариантов участков — каждая сторона подала по три. Из них частично совпадает лишь один. Речь идет о Гнутово, и то не совпадают края и координаты этого участка. Сторонам предложили до 25 марта найти компромисс по участкам разведения, — уточнил луганский политик.

Наконец, участники встречи предварительно обозначили условия следующего обмена пленными между Киевом и республиками. Предыдущий такой шаг состоялся 29 декабря 2019 года и прошел по формуле «124 на 76» для ДНР и ЛНР и Киева соответственно. Теперь за неделю — до 18 марта — стороны должны предоставить списки на обмен, чтобы в течение двух недель договориться о его проведении. При этом, по словам Родиона Мирошника, процесс верификации — непростой, а значит, сторонам может понадобиться дополнительное время до 25 марта.

В пресс-службе офиса уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой «Известиям» уточнили, что республика запрашивает у Киева для верификации около 140 человек. Донецк, в свою очередь, удерживает на своей территории 15 разыскиваемых Украиной лиц. Что касается ЛНР, то, как рассказала «Известиям» уполномоченный по правам человека республики Ольга Кобцева, Луганск разыскивает на украинской территории около 60 человек (без учета пропавших без вести). Киев запрашивает для верификации на территории ЛНР около 50 человек.

Дорога к саммиту

Начавшиеся подвижки в решении конфликта в Донбассе в ЛНР связывают с проявлением политической воли властей Украины и лидеров других стран «нормандского формата» . Тем не менее, подчеркнула Ольга Кобцева, важно понимать, что конкретных договоренностей, в частности, по теме обмена, еще нет — речь идет лишь о шагах, которые могут способствовать реализации этого процесса.

Положительный исход также увязывают с участием высокопоставленных представителей Киева и Москвы — Андрея Ермака и Дмитрия Козака. По оценке Родиона Мирошника, эти политики дали сторонам серьезный импульс: « большой ряд формальных препон и, что называется, крючкотворства был снят путем диалога Козака и Ермака », подчеркнул он.

200 донбассцев Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Успешная работа контактной группы может вновь поставить на повестку проведение еще одного «нормандского саммита», который, согласно договоренностям, должен состояться через три месяца после парижской встречи, то есть в апреле 2020 года. На нем активно настаивает украинская сторона, ее в этом поддерживают Франция и Германия. Россия воспринимает это как «пожелания» и отмечает: для новой встречи на высшем уровне необходимо «не только выполнить то, о чем раньше договорились, но и понять, с каким набором решений» страны выйдут на новую встречу в верхах.

К предыдущим договоренностям относятся внесение изменений в украинскую конституцию на основе «формулы Штайнмайера» (сначала предоставление Донбассу особого статуса, затем проведение там местных выборов и лишь потом передача Киеву контроля над границей с Россией), полноценное перемирие в Донбассе до конца 2019 года, разведение сил в трех пунктах до марта 2020 года, увеличение числа пропусков для гражданских лиц. Проблемы возникли с «формулой Штайнмайера» — президент Украины Владимир Зеленский настаивал на другом порядке действий (сначала — контроль над границей и лишь затем — местные выборы).

— Минувшая встреча контактной группы — движение в правильном направлении, которое поможет вывести минский процесс из тупика, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Ситуация для украинского президента не самая благоприятная — чтобы и дальше не уронить свой рейтинг (по данным украинской аналитической организации «Центр Разумкова», к концу февраля он составляет 40%, притом что в мае 2019 года на президентских выборах он получил 73% голосов. — «Известия»), он должен идти по пути мирного урегулирования.

По оценке эксперта, Владимир Зеленский будет придерживаться «двойной риторики»: в публичном поле продолжит линию предыдущего президента Петра Порошенко, при этом даст Андрею Ермаку карт-бланш на политическую реализацию Минских договоренностей.

Окончательно они должны быть оформлены на следующей встрече контактной группы — 25 марта. Если ничего не сорвется, то вполне вероятно, что «нормандский саммит» действительно соберется в апреле 2020 года.