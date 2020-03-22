Знаменитый футболист Паоло Мальдини инфицирован коронавирусом

Семикратный чемпион Италии по футболу в составе «Милана» Паоло Мальдини заразился COVID-19. Об этом в субботу, 21 марта, сообщается в пресс-релизе на сайте футбольного клуба.

Положительный результат на коронавирус был диагностирован после проверки 51-летнего Мальдини на наличие штаммов вируса гриппа 20 марта. Уточняется, что ранее у него был контакт с человеком, у которого также была выявлена болезнь.

Инфекция также была обнаружена у его 18-летнего сына Даниэля, который является действующим игроком клуба. Состояние обоих является удовлетворительным. Отец и сын, которые провели в изоляции две недели, продолжают оставаться на карантине до полного выздоровления в соответствии с медицинскими протоколами, установленными органами здравоохранения.

Мальдини в настоящий момент является техническим директором ФК «Милан», за который он выступал на протяжении всей своей карьеры с 1984 по 2009 год. Он стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате страны в возрасте 16 лет. До сих пор этот рекорд не был побит.

Ранее стало известно о кончине бывшего президента футбольного клуба «Реал Мадрид» от пневмонии нового типа.

По состоянию на 21 марта, в Италии инфицированы свыше 42 тыс. человек, за сутки показатель вырос на 4,8 тыс. случаев.

По данным ВОЗ, к 21 марта число зараженных коронавирусом в мире составило 266 тыс. человек, скончались более 11 тыс. Таким образом, за сутки заболели более 32 тыс. человек.