В Москве подтверждены еще шесть случаев коронавирусной инфекции

Еще шесть случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Москве. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Среди заболевших есть девочка, ее родители ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок проходит лечение в больнице им. Башляевой.

«Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие, и водители, забиравшие пациентов из аэропорта», — отметили в штабе.

Два человека из контактов пациентов госпитализированы, за остальными наблюдают медики.

Заболевшие коронавирусом прибыли в Москву следующими рейсами: рейс SU 2381 Женева – Москва 09.03.2020 и ТК 419 Стамбул - Москва 15.03.2020. Таким образом, к настоящему моменту в столице зарегистрированы 137 случаев заболевания.