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Роспотребнадзор обязал фитнес-центры Москвы прекратить пускать посетителей

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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, аквапарки, бани и бассейны Москвы прекратить пропуск посетителей. Запрет действует с субботы, 21 марта, говорится в сообщении на сайте столичного управления службы.

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Меры приняты постановлением главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой с учетом осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в столице. Доступ посетителей в указанные учреждения, а также другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей «вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы» прекращен до особого распоряжения.

«Контроль за исполнением постановления возложен на начальников территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах», — добавили в управлении.

Ранее в субботу стало известно, что у 131 заболевшего коронавирусом в Москве установлено 6 тыс. контактов, все они находятся в настоящее время в изоляции. Также сообщалось о восьми пациентах, вылечившихся от коронавируса в столице, пишет «Газета.ру».

По данным Роспотребнадзора на 21 марта, в стране зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом нового типа. Как сообщает Worldometer на сегодняшний день, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс. пациентов.

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