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В России зафиксировали еще 53 случая заражения коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России за последние сутки зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в 18 регионах страны. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает Роспотребнадзор.

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В Московской области зафиксировано 17 случаев инфицирования, в столице ― 6, в республике Татарстан ― 5, в Свердловской области ― 3, по два случая ― в Тульской и Калининградской областях, Санкт-Петербурге, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

В Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также в Ставропольском, Красноярском и Хабаровском краях обнаружено по одному случаю заражения коронавирусом. Также об одном случае заражения стало известно в Ханты-Мансийском АО и Крыму.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», ― говорится в сообщении службы.

Специалисты в настоящий момент устанавливают все контактировавшие с зараженными люди для помещения их под медицинское наблюдение.

Согласно данным Роспотребнадзора на субботу, 21 марта, в России зарегистрировано 306 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В службе призвали россиян воздержаться от поездок за рубеж.

Ранее в субботу стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Подмосковье. Общее число инфицированных в регионе достигло 35.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий тяжелую пневмонию, начал распространяться по миру в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 284 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 832 человека.

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