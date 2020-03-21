В Ассоциации волонтерских центров назвали проект «Мы вместе» гражданским ответом коронавирусу

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев заявил, что запущенный 21 марта проект-агрегатор «мывместе2020.рф» является своего рода «гражданским ответом коронавирусу».

«За последние несколько лет в России сформировалась целая культура добрых дел. И, конечно, в сложной ситуации с коронавирусом люди не побоялись, объединились. Появляются волонтерские штабы. Многие начали вспоминать о своих соседях, предлагать им купить продукты, лекарства. Компании проявляют свою социальную ответственность, предлагают свои бесплатные услуги, появляются юридические консультации, психологи, новые сервисы и возможности. Всё это многообразие предложили объединить в проекте «Мы вместе», — рассказал он.

Проект является совместной идеей ОНФ, всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и совета Ассоциации волонтерских центров.

В настоящее время крупные компании создают горячие линии, предоставляют юридические консультации, а также обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и обучения в режиме онлайн. Вся эта информация с помощью проекта будет собрана в одном месте.

По словам председателя всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павла Савчука, на новом ресурсе представлено несколько возможностей.

«Первая — стать волонтером. Эта деятельность уже активно ведется в регионах, у нас созданы региональные штабы, и наша помощь в первую очередь сосредоточена на людях старшего возраста и на маломобильных гражданах. И вторая возможность — предложить помощь. Уже сейчас десятки компаний хотят помочь обществу. Кто-то готов передать деньги, кто-то оказать услуги, выделить какой-то объем продукции», — отметил он.

16 марта председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал, что корпус «Волонтеры Конституции» подключится к ситуации с коронавирусом. Например, в приложении «ОНФ.помощь» в настоящее время уже принимаются заявки тех, кому нужна помощь.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.