Прямой эфир
Сюжет:

В Ассоциации волонтерских центров назвали проект «Мы вместе» гражданским ответом коронавирусу

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев заявил, что запущенный 21 марта проект-агрегатор «мывместе2020.рф» является своего рода «гражданским ответом коронавирусу».

«За последние несколько лет в России сформировалась целая культура добрых дел. И, конечно, в сложной ситуации с коронавирусом люди не побоялись, объединились. Появляются волонтерские штабы. Многие начали вспоминать о своих соседях, предлагать им купить продукты, лекарства. Компании проявляют свою социальную ответственность, предлагают свои бесплатные услуги, появляются юридические консультации, психологи, новые сервисы и возможности. Всё это многообразие предложили объединить в проекте «Мы вместе», — рассказал он.

Проект является совместной идеей ОНФ, всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и совета Ассоциации волонтерских центров.

Сиди дома, не гуляй: как турбизнес переносит COVID-19
Сколько продлится карантин на зарубежные поездки

В настоящее время крупные компании создают горячие линии, предоставляют юридические консультации, а также обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и обучения в режиме онлайн. Вся эта информация с помощью проекта будет собрана в одном месте.

По словам председателя всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павла Савчука, на новом ресурсе представлено несколько возможностей.

«Первая — стать волонтером. Эта деятельность уже активно ведется в регионах, у нас созданы региональные штабы, и наша помощь в первую очередь сосредоточена на людях старшего возраста и на маломобильных гражданах. И вторая возможность — предложить помощь. Уже сейчас десятки компаний хотят помочь обществу. Кто-то готов передать деньги, кто-то оказать услуги, выделить какой-то объем продукции», — отметил он.

16 марта председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал, что корпус «Волонтеры Конституции» подключится к ситуации с коронавирусом. Например, в приложении «ОНФ.помощь» в настоящее время уже принимаются заявки тех, кому нужна помощь.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
Беглов попросил россиян воздержаться от поездок в Санкт-Петербург

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020