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Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии

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Фото: Global Look Press/Liu Kun/Keystone Press Agency
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В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает на своем сайте газета Helsingin Sanomat.

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По данным финского Национального института здравоохранения и соцразвития, пожилой мужчина умер в пятницу. Он проживал в округе Хельсинки и Уусимаа. Другие детали о смерти пациента не приводятся с целью защиты частной жизни семьи погибшего.

Ранее в марте финская авиакомпания Finnair отменила рейсы в Россию и несколько других стран из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. 8 марта страна отказалась от участия в международных военных учениях Cold Response 2020 в Норвегии.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заразились более 277 тыс. человек, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.

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