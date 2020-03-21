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За нарушение карантина во Франции оштрафованы около 39 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Французские полицейские со вторника по пятницу выписали почти 39 тыс. штрафов за нарушение карантинных мер. Об этом в субботу, 21 марта, сообщил телеканал BFM.TV.

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Как заявили в МВД Франции, всего было проведено 867 695 проверок в отношении граждан, покинувших дома. За несоблюдение карантина выписано 38 994 штрафа. За невыполнение указанных властями мер по карантину предписан штраф в размере до €135.

Накануне сообщалось, что общее число заболевших СOVID-19 во Франции превысило 12,6 тыс. человек. Всего были госпитализированы 5226 человек, из них 1297 находятся в тяжелом состоянии. Число умерших к пятнице возросло до 450.

Режим карантина действует во Франции с 17 марта. Для борьбы с эпидемией во Франции с 15 марта закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. Власти страны запретили массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов и кинотеатров.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 21 марта, число заразившихся во всем мире превысило 277 тыс. человек, из них вылечились почти 92 тыс., а умерли 11 423 человека.

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