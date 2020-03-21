Запущен проект «Мы вместе» для желающих помочь другим в период эпидемии коронавируса

В России с 21 марта запущен агрегатор «мывместе2020.рф», говорится в сообщении, поступившем «Известиям». С его помощью каждый может предложить свою помощь, стать волонтером и узнать полезные новости в период эпидемии коронавируса. Проект — совместная идея ОНФ, всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Совета Ассоциации волонтерских центров.

В настоящее время крупные компании создают «горячие линии», предоставляют юридические консультации, а также обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и обучения в режиме онлайн.

«Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии. На «мывместе2020.рф» всё это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами», — говорится в сообщении.

В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, — продуктах, средствах или услугах.

К добровольническому сообществу любой желающий может присоединиться с помощью кнопки «Стать волонтером». Кроме того, проект собирает новости о добрых инициативах и реальных поступках.

16 марта председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал, что корпус «Волонтеры Конституции» подключится к ситуации с коронавирусом. Например, в приложении «ОНФ.помощь» в настоящее время уже принимаются заявки тех, кому нужна помощь.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.