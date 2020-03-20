В МВД назвали фейками сообщения о запрете на въезд авто в Москву

В МВД опровергают появившуюся в социальных сетях и мессенджерах информацию о якобы ограничении въезда легкового автотранспорта в Москву, а также просьбах сотрудников ГИБДД к водителям не ездить в сторону столицы. Об этом говорится в сообщении Главного управления МВД России по Москве, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 20 марта.

«ГУ МВД России по городу Москве официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано», — отметили в полиции.

В министерстве напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которая угрожает нарушению общественного порядка и безопасности, грозит административная ответственность.

Московская полиция призывает граждан ориентироваться на официальные источники информации.

Ранее в соцсетях появилась фотография приказа министерства, в котором говорится о приостановке с 19 марта личного приема граждан в управлениях МВД РФ по субъектам, территориальных органах внутренних дел министерства и участковых пунктах полиции. При этом прием обращений, согласно тексту документа, проводится через электронные интернет-приемные МВД России или по почте России.

Кроме того, ГУ МВД России по Подмосковью опровергло сообщения об ограничении въезда на автомашинах в Москву для жителей области.

Ранее в пятницу в Кремле заявили, что власти не обсуждают меры по закрытию Москвы на карантин из-за коронавируса. Ранее, 17 марта, пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова заявила «Известиям», что город не может сам себя закрыть на карантин «из-за каких-либо своих убеждений».

Московский градоначальник Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении в городе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения нового вида коронавируса. Затем он запретил все массовые уличные мероприятия и мероприятия, которые проходят в помещениях с участием свыше 50 человек.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызванной инфекцией SARS-CоV-2, началась в китайском городе Уханье в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением вируса.