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Беглов попросил россиян воздержаться от поездок в Санкт-Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 21 марта, призвал жителей других регионов России воздержаться от поездок в город из-за распространения коронавируса.

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«Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей страны. Сейчас многие собираются на время каникул, а они во многих регионах большие, приехать в Петербург. Но я бы не рекомендовал приезжать в Петербург, потому что кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Беглов уточнил, что рекомендовал бы не приезжать в город детям на каникулы, поскольку «может ситуация по-всякому развиваться».

Губернатор добавил, что в городе принимаются необходимые меры по нераспространению коронавируса, полностью закрывать Северную столицу не планируется.

Накануне сообщалось, что власти Санкт-Петербурга приняли решение отправлять граждан с подозрением на коронавирус в пансионат «Заря» на окраине города. Отмечалось, что на данный момент пансионат готов принять около 300 человек, но при необходимости есть возможность оборудовать еще 200 дополнительных мест, а для персонала предусмотрена возможность жить в «Заре».

В России на 21 марта зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом, из них 131 случай — в Москве.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 284 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 842 человека.

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