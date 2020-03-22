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Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в распоряжение «Известий» 22 марта.

Российская авиационная группа оперативной доставки создана по поручению президента России Владимира Путина. Она начнет работу с 22 марта. По готовности итальянской стороны будут задействованы самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него. Всего в стране заразились более 53 тыс. человек, скончались 4,8 тыс.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в общей сложности в мире заражены коронавирусом 267 013 человек, скончался 11 201.

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