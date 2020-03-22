Число заболевших COVID-19 в мире превысило 266 тыс. человек

В мире число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 составило 267 013 человек, скончались — 11 201. Об этом 21 марта сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным, лидером по числу инфицированных остается в Китай (81 416), а на первое место по количеству смертей от коронавируса вышла Европа. Там скончались 6 тыс. человек (1101 за сутки). 21 марта в Италии был поставлен рекорд по общему количеству жертв от инфекции в мире. Меньше всего заразившихся в Африке и Юго-Восточной Азии - 572 (12 смертей) и 979 (38 смертей) соответственно.

Всего за сутки по статистике ВОЗ на планете были зафиксированы 32 тыс. новых случаев заражения и 1344 смерти от пневмонии COVID-19.

По подсчетам американского Университета Джона Хопкинса, в мире отмечается 303 180 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 91 676 пациентов, а летальных исходов по его данным — 12 950.

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что за сутки в России зарегистрировали еще 53 случая заболевания коронавирусом. Всего заразились 306 человек. 21 марта в Крыму был выявлен первый человек с COVID-19.

19 марта Роспотребнадзор объяснил правила самоизоляции. Ведомство указало, что домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.