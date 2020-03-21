В Крыму выявили первый случай заражения COVID-19

Диагноз «коронавирус» впервые подтвердился у жителя Крыма. Мужчина недавно вернулся на полуостров из Франции, сообщил 21 марта глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, заболевший въехал в регион через Украину. При этом мужчина не скрыл информацию о том, что был в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В настоящее время он госпитализирован с симптомами ОРВИ и помещен в отдельный бокс.

«Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести», — написал Аксёнов в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, круг лиц, с которым контактировал зараженный, уже определен, люди изолированы.



В Крыму провели противоэпидемические мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, в полном объеме. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

Аксёнов напомнил крымчанам, что по возвращении из-за границы им необходимо пройти 14-дневный карантин, а при выявлении признаков COVID-19 вызвать медиков.

Ранее в субботу оперативный штаб сообщил, что за сутки в России зарегистрировали еще 53 случая заболевания коронавирусом. Всего заразились 306 человек.

19 марта Роспотребнадзор объяснил правила самоизоляции. Ведомство указало, что домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор.