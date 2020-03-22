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Переболевшая COVID-19 врач подробно описала симптомы

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Фото: Global Look Press
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Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, рассказала о тяжелом течении болезни и симптомах COVID-19.

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По словам 60-летней женщины, она заразилась в Нью-Йорке. Именно по возвращении из США 17 марта у нее появились сухой кашель и слабость. Первые признаки заболевания врач списала на длительный перелет и продолжала ходить на работу, пишет Daily Mail.

Однако вскоре женщина почувствовала сухость в горле, которая переросла в сильную резкую боль.

Затем состояние стремительно начало ухудшаться: появились температура, дрожь и лихорадка. Врач сразу предположила у себя коронавирус, так как сезон гриппа уже заканчивался, а сама она редко болеет.

Затем Герада сдала анализы и отправилась на самоизоляцию.

Новые симптомы коронавируса проявлялись один за другим, причем в течение всего нескольких часов. У женщины пропал аппетит, еда приобрела металлический привкус, всё время клонило в сон, а в носу появились язвы. По мнению Герады, в горле, вероятно, также возникли такие воспаления.

Врач отметила, что никогда в жизни не чувствовала себя так плохо.

Лечилась она приемом парацетамола. К моменту, когда пришли результаты анализов, подтверждающие коронавирус, она уже чувствовала себя лучше. Температура опустилась, прекратился кашель и вернулся аппетит.

Врач предположила, что преодолеть COVID-19 ей помогло отсутствие серьезных заболеваний. В основном жертвами коронавируса становятся пожилые люди с хроническими болезнями и низким иммунитетом.

20 марта главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал о признаках тяжелой формы коронавируса. По его словам, стоит обратить внимание на совокупность симптомов и наличие одышки.

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