Звезда на карантине: как артисты одолевают коронавирус

Коронованный вирус изменил жизнь всех, но и покоряться ему мало кто готов. Хотя театры закрыты, «Известия» убедились, что служители Мельпомены не сидят без дела: репетируют, пекут пироги, учат языки и не забывают о тех, кому сейчас нужна помощь.

Александра Захарова, актриса: «Время остановиться и задуматься»

У нас наступило время удивительное и немного странное. Что-то в мире происходит непонятное. Будто все подпрыгнули и зависли в воздухе. Может, земля решила отдохнуть от нас? Может, природа дает знаки человечеству, кто все-таки здесь хозяин?

В «Ленкоме» Марка Захарова, как и в других театрах, отменили спектакли. Кто-то говорит, что можно было бы играть без зрителей, а все желающие смотрели бы онлайн. Но мне кажется, это противоестественно. Потому что зрители и актеры создают спектакль вместе. Это сотворчество. Для артистов важно ощущать тепло зала.

Несмотря на карантин, в нашем театре не сидят без дела. Идут репетиции спектакля «Поминальная молитва». Эта легендарная постановка, в которой блистали Пельтцер, Леонов, Ларионов, Абдулов. Коллеги приносят ноутбук в репзал и, просматривая архивную запись, стараются воспроизвести интонации корифеев «Ленкома», мизансцены. Но, на мой взгляд, повторить и усовершенствовать спектакль Марка Захарова нереально. Это всё равно что прийти в Третьяковскую галерею и, стоя напротив любимого шедевра, дорисовать на нем цветочки.

Что бы я могла посоветовать нашим поклонникам? Думаю, карантин — это время остановится и задуматься, а всё ли так в нашей жизни. Тем более что сейчас Великий пост. Можно уединиться, подумать, почитать хорошую литературу, сделать то, о чем давно мечтали. Одна моя хорошая знакомая начала учить французский язык. И я думаю, что она поступает очень мудро.

Анастасия Волочкова, балерина: «Ешьте больше зелени»

Как и все, я переживаю. Конечно, есть и стресс, и паника, но я успокоила себя и не трачу впустую нервы. Надо отсидеться дома — посидим. Нужно пить больше теплой воды — будем пить. После отмены европейских гастролей отменились и мои выступления в России. Понимаю всю серьезность ситуации. Это испытание для всех. С пандемией шутить не стоит. По причине безопасности мне пришлось отменить даже мастер-классы с детьми.

Вирус_2 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Юные балерины, как и остальные дети, сейчас вынуждены пропускать занятия. А любой перерыв в тренаже — это возврат к начальной точке. Без методических занятий балетные быстро теряют форму. По себе это знаю. Поэтому регулярно провожу у станка по 5–6 часов в день . Репетирую новый спектакль «Балерина в Зазеркалье». Готовлюсь к спектаклю, который состоится в мае в моем родном Санкт-Петербурге.

Советую всем, даже будучи дома, не расслабляться. Карантин — это шанс проявить самодисциплину и силу воли. Кроме того, это возможность привести себя в форму к лету. Начните делать зарядку. Измените рацион питания. Ешьте больше зелени. Пока можно гулять, выходите на прогулку в парки. Но меньше бывайте в общественных местах. Мойте руки и лицо, промывайте нос. Так мы спасем себя и окружающих.

1_20200209_gaf_x99_906 Утром 12 марта стало известно, что жертвами пандемии коронавируса стали легендарный голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Хэнкс сообщил об этом через соцсети; в настоящее время супруги находятся в карантине в Австралии. «Известия» собрали данные по другим известным людям, заболевшим COVID-2019. Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ying 2_20200306_zaf_z19_050 Лидер Демократической партии Италии и губернатор региона Лацио Николе Дзингаретти сообщил о болезни 7 марта Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Roberto Monaldo.Lapress 3_GettyImages-1201243249 Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани был госпитализирован 12 марта. Игроки «Ювентус» и «Интер» (с ним команда играла 8 марта) на карантине Фото: Getty Images/Juventus FC/Giorgio Perottino 4_20141023_zaa_ap2_041 Заместитель министра здравоохранения Великобритании Надин Доррис почувствовала себя плохо 6 марта, а 10 марта у нее был диагностирован коронавирус. 5 марта политик встречалась в премьер-министром страны Борисом Джонсоном Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Daniel Leal-Olivas 5_20190831_gaf_u39_279 Баскетболист клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер еще 9 марта смеялся над коронавирусом на пресс-конференции и демонстративно трогал микрофоны журналистов. 12 марта у него была диагностирована болезнь COVID-2019. НБА приняла решение остановить сезон Фото: Global Look Press/dpa/Swen Pfortner 6_20190711_zia_p169_105 Губернатор итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио заболел 8 марта. Заболевание протекает в легкой форме, политик работает из дома Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Giulio Lapone 7_20181121_zaa_p164_068 О болезни министра культуры Франции Франка Риестера стало известно 9 марта. По сообщениям французских СМИ, состояние политика удовлетворительное Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Le Pictorium/Julien Mattia 8_RIAN_2797189 Российский велогонщик Дмитрий Страхов был госпитализирован с COVID-2019 в Абу-Даби (ОАЭ) 10 марта. По словам спортсмена, он чувствует себя нормально Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 9_RTX1WKBB Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар заболела 27 февраля. В настоящее время, как сообщают иранские СМИ, она уже здорова Фото: REUTERS/Stephane Mahe 10_20170507_gaf_u56_1593 Владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос», греческий бизнесмен и политический деятель Евангелос Маринакис сообщил в Instagram о своем заболевании 10 марта Фото: Global Look Press/Klodian Lato 11_GettyImages-1203101659 У заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи COVID-2019 диагностировали 25 февраля. В настоящее время политик уже здоров Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Владимир Кошевой, актер: «Самая пора бросить курить»

Из-за сложившейся ситуации у меня отмены нескольких спектаклей в московских и питерских театрах. И только сообщили, что в Александринке не состоится «Рождение Сталина». До последнего мы надеялись, что выйдем на сцену, будем играть онлайн. Но пока 21 марта на пустой зал в прямой трансляции будет сыграна премьера спектакля Теодороса Терзопулоса «Маузер». Это беспрецедентный шаг для Александринки.

Вирус_3 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Без дела сидеть не планирую. Готовлю к декабрю программу «Бродский. Рождественские стихи». Представлю ее в Московском доме музыки. Сам себе продюсер и режиссер. Паника меня не накрыла. Думаю, к таким обстоятельствам надо относиться разумно. Значит, пришло время посидеть дома, заняться собой, навести порядок, избавиться от всего ненужного. Наконец-то сделать перестановку или ремонт. А еще думаю, что карантин — самая пора бросить курить.

Алиса Гребенщикова, актриса: «Помогать другим — лучшее средство от уныния»

В ситуации, когда отменили спектакли, концерты и часть съемок, артистам пришлось несладко, так как мы лишились источника дохода. Но есть гораздо более беззащитные категории населения. Замыкаясь на себе, мы можем не заметить, что кому-то рядом с нами еще хуже. Большая часть благотворительных фондов осталась без пожертвований, а это значит, что будет приостановлена отлаженная система нормального жизнеобеспечения тех, кто нуждается в нашей поддержке.

Давайте не будем забывать, что наша сила еще и в поддержке слабых. Дети и очень пожилые люди в больницах и хосписах тоже закрыты на карантин. И если мы перестанем поддерживать фонды финансово, то картина получится совсем грустной.

Сейчас сделать перевод в фонд занимает максимум две минуты. А каждое зернышко — уже помощь! Я на связи с товарищами из нескольких фондов, и сообщения от них очень отрезвляют. Помогать другим — лучший способ не поддаваться унынию и панике.

Юсиф Эйвазов, оперный певец: «Аня готовит вкусную еду»

Мы с Аней Нетребко сидим на карантине в Вене. Нельзя въехать и выехать из города и из страны. Закрыто всё — школы, театры, институты, музеи, супермаркеты. Работают только госпитали и продуктовые магазины. Такое можно было увидеть только в кино, но не в жизни.

Мы сидим дома. Читаем книги, смотрим фильмы, Аня готовит вкусную еду. Она прекрасная хозяйка. Ну и, конечно, мы не забываем о занятиях. Периодически распеваемся. Несмотря на карантин, надо держать себя в форме. Надеюсь, скоро это всё закончится и мы вернемся на сцену.

Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке: «Ребята, все хорошо!»

Мы решили использовать время закрытия театра для зрителей себе во благо. Отсутствие вечерних спектаклей позволяет нам в спокойном режиме репетировать и готовить к выпуску премьеру. «Снегурочку» по пьесе Островского. Конечно, обидно, что зрители первым делом бросились сдавать билеты. Видимо, этих денег не хватает на гречку и туалетную бумагу. Это шутка. Простите.

На самом деле я думаю, что скоро это безумие пройдет. И мы наконец откроемся и начнем работать. Но чтобы нас не теряли в пространстве, мы решили показать нашу премьеру онлайн. Впервые театр этим занят. Поклонникам и нашим зрителям я бы дала совет воспользоваться появившимся временем, которого обычно всегда не хватает: читать книги, выучить иностранный язык. Я поняла, что и у меня, наконец, появилось время заняться итальянским. Ребята, всё хорошо! Жизнь продолжается.

Дина Гарипова, певица: «Ношу с собой дезинфицирующие средства»

Это, конечно, нестандартная ситуация. Выступления отменяются и переносятся, и работу в студии пока пришлось отложить. Решила уехать на время к родителям в Зеленодольск. Отсюда могу дистанционно обсуждать со своей командой готовящийся альбом и придумывать новые идеи для песен и клипов.

Вирус_6 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Стараюсь не поддаваться панике и просто соблюдать все необходимые меры. Часто мою руки, без особой необходимости не выхожу из дома, ношу с собой дезинфицирующие средства и сохраняю позитивный настрой. Пока не знаю, как будут развиваться события, но надеюсь, что в скором времени всё наладится и мы сможем вернуться в обычный ритм.

Дмитрий Харатьян, актер: «Не вешать нос!»

У меня не совсем карантин, скорее самоизоляция. Карантин должны проходить люди, недавно вернувшиеся из-за границы или имевшие контакт с такими. А я слежу за новостями, смотрю фильмы и читаю... И, конечно, не унываю. Короче: «Не вешать нос!» Всем здоровья!

Юлия Высоцкая, актриса:

Так совпало, что как раз в этот период нет спектаклей с моим участием. Поэтому получается, что какой-то драмы я не ощущаю. Следующий спектакль назначен на 10 апреля. И, конечно, меня посещают мысли, состоится он или нет. Другое дело, что есть артисты, которые работают исключительно в театре. И чей доход зависит только от количества спектаклей и репетиций. И то, что сейчас происходит, серьезно подрывает их бюджет. Конечно, я переживаю за коллег. Что касается ситуации в целом, то, безусловно, нужно понимать, что на данный момент есть вещи поважнее театра.

Как правило, когда у меня появляется возможность отдохнуть, я для начала высыпаюсь. Потому что тогда начинаешь по-другому смотреть на мир. Дальше, я уверена, что в порядке должно находиться всё, что тебя окружает — от письменного стола до шкафа с одеждой, кухни и так далее. Сейчас начинаю мыть окна, хорошо, что погода позволяет. Еще у меня появилось время для занятий французским по скайпу.

Вообще, если честно, я нахожу удовольствие в том, что нахожусь дома со своими родными. За последние несколько лет это первый раз, когда у меня выпал такой отпуск дома.

Устраиваю себе детокс во всех смыслах. Делаю пищевые паузы, перестала пить кофе, стараюсь разгрузить свой организм по максимуму. Ментальному, информационному, социальному детоксу помогает изоляция от внешнего мира, когда есть возможность сократить лишнее общение и прислушаться к себе. Это очень помогает очистить голову.