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Охранник премьера Италии инфицирован коронавирусом

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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Сотрудник личной охраны итальянского премьера Джузеппе Конте сдал положительный тест на коронавирус нового типа, пишет 22 марта «РИА Новости» со ссылкой на источники.

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Отмечается, что сам Конте не болен. Несколько дней назад премьер сделал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат. Кроме того, отмечается, что глава кабмина Италии давно не контактировал с этим сотрудником.

Источник отметил, что состояние других сотрудников охраны опасений не вызывает. Они соблюдали все меры предосторожности.

В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него. Всего в стране заразились более 53 тыс. человек, скончались 4,8 тыс.

21 марта Конте объявил о введении новых мер по предупреждению дальнейшего распространения вируса. До 3 апреля в стране будет остановлено всё производство кроме жизненно необходимого.

Ранее в субботу стало известно, что семикратный чемпион Италии по футболу в составе «Милана» Паоло Мальдини заразился COVID-19.

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