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Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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Итальянские медики опубликовали в марте отчет, в котором описали болезни, повышающие риск летального исхода при инфицировании коронавирусом.

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Согласно данным Итальянского общества инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия, особую опасность представляют проблемы с сердечно-сосудистой системой. В этом случае риск смерти при COVID-19 возрастает на 10,5%.

Кроме того, в зоне риска страдающие от диабета (риск летального исхода выше на 7,3%), а также люди с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,5%), высоким давлением (гипертонией) — на 6% и пациенты с онкологией — на 5,6%.

21 марта доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал продукт, снижающий риск заражения вирусами. По его словам, это не панацея от коронавируса, но поможет значительно укрепить иммунитет.

Также врачи рассказали, как лучше всего обезопасить себя во время пандемии.

По данным ВОЗ, всего в мире заразились коронавирусом более 266 тыс. человек, скончались порядка 10 тыс.

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