Пласидо Доминго заявил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook 22 марта.

«Считаю своим моральным долго сообщить, что мой тест на COVID-19 оказался положительным. Моя семья и я самоизолировались до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», — говорится в заявлении.

Доминго добавил, что вся его семья в настоящее время чувствует себя хорошо. Он объяснил, что решил пройти тест после того, как у него появились температура и кашель.

Оперный певец призвал всех быть предельно осторожными и следовать советам, таким как частое мытье рук, соблюдение дистанции не менее 1,8 м по отношению к другим людям, а также делать всё возможное, чтобы остановить распространение вируса. «И пожалуйста, в первую очередь оставайтесь дома, если можете! Вместе мы сможем победить вирус и остановить нынешний всемирный кризис, чтобы вернуться к нашей привычной повседневной жизни как можно скорее», — отметил артист.

16 марта стало известно, что исполнительный директор Universal Music Group Лючиан Грейндж госпитализирован с коронавирусом.

Эпидемия вируса, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.