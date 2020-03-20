Актер из сериала «Остаться в живых» заразился коронавирусом

51-летний актер Дэниэл Дэ Ким заразился коронавирусом. Об этом актер, получивший известность благодаря сериалу «Остаться в живых», сообщил в своем Instagram в пятницу, 20 марта.

«Привет всем — вчера мне поставили диагноз COVID-19, болезнь, вызванная коронавирусом. <…>», — написал он.

По словам Кима, он был инфицирован коронавирусом во время съемок сериала, проходивших в Нью-Йорке. В связи с распространением заболевания шоу, где он должен был играть врача, закрыли.

Ким отметил, что почувствовал себя плохо, когда возвращался в свой дом на Гавайях. Прямо во время полета у него заболело горло. Позднее у артиста появилась боль в теле и лихорадка.

После приземления актер самоизолировался в отдельную комнату своего дома, чтобы не заразить членов семьи. В итоге его тест на коронавирус оказался положительным.

В своем послании актер поблагодарил врачей, таксистов, кассиров и всех тех, кому приходится работать, несмотря на пандемию коронавируса.

Накануне 19 марта стало известно, чтоб британская актриса Индира Варма, известная по роли Элларии Сэнд в сериале «Игра престолов», заразилась новым коронавирусом SARS-CoV-2.

17 марта сообщалось, что норвежский актер Кристофер Хивью, сыгравший в «Игре престолов» Тормунда Великанью Смерть, также заразился коронавирусом. Днем ранее франко-украинская актриса и модель Ольга Куриленко сообщила в Instagram, что заразилась новым коронавирусом. Позднее она рассказала о невозможности своей госпитализации из-за переполненности больниц Лондона.

12 марта о заражении коронавирусом сообщили голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита. На данный момент они уже прошли лечение от заболевании и находятся на карантине.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. За два с лишним месяца болезнью заразились более 256 тыс. человек, умерли более 10 тыс.