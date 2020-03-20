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Число умерших от коронавируса в Британии возросло до 177

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Фото: Global Look Press/Andrew Mccaren
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Число пациентов, скончавшихся от коронавируса в Великобритании, за сутки увеличилось на 39. Таким образом, количество летальных случаев в стране достигло 177. Об этом сообщает Evening Standart со ссылкой на минздрав страны.

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Все 39 пациентов скончались в Англии, в том числе 17 — в Лондоне. Общее число погибших в этом регионе достигло 167. Еще шесть человек умерли в Шотландии, трое — в Уэльсе и один — в Северной Ирландии.

Все скончавшиеся были в возрасте от 50 до 99 лет и до заражения вирусом SARS-CoV-2 имели некоторые проблемы со здоровьем, пишет Mirror.

Число погибших, зафиксированное за последние сутки, стало рекордным с момента распространения пневмонии COVID-19 в Великобритании.

Ожидается, что в ближайшие дни премьер-министр Борис Джонсон усилит меры по борьбе с коронавирусом. В частности, допускается закрытие баров и пабов, кинотеатров и фитнес-центров в Лондоне.

Накануне общее число заболевших оценивалось в 3269 человек. Обновленные данные будут представлены позднее, отмечает Sky News.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.

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