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Афины передали Токио олимпийский огонь при пустых трибунах

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Фото: youtube.com/ERT Live New Media
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Церемония передачи олимпийского огня от Греции к организаторам Игр-2020 в Токио прошла при пустых трибунах. В четверг, 19 марта, трансляцию этого события провело греческое государственное телевидение ERT.

Как сообщает ТАСС, президент Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос получил огонь от исполняющей роль верховной жрицы актрисы Ксанти Георгиу. Затем он передал его представителю оргкомитета «Токио-2020» Наоко Имото.

Из-за мер предосторожности на фоне распространения коронавируса церемония прошла без зрителей на трибунах и журналистов. На мероприятие допущены были только несколько репортеров, которые прибыли вместе с японской делегацией.

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Ожидается, что олимпийский огонь прибудет в Японию 20 марта, а через шесть дней стартует традиционная эстафета. Пунктом отправления станет футбольный тренировочный центр в префектуре Фукусима.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

3 марта Международный олимпийский комитет призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Вместе с тем если эпидемиологическая обстановка осложнится, то в Японии уже назвали возможные сроки проведения ОИ в случае переноса. Не исключено, что спортивные соревнования пройдут только через два года.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

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