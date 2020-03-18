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Канадская спортсменка обвинила МОК в безответственности из-за COVID-19

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Планы по продвижению летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио являются безответственным решением на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление, адресованное Международному олимпийскому комитету (МОК), сделала самая титулованная хоккеистка в истории Олимпийских игр и член организации Хейли Уикенхайзер на своей странице в Twitter.

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«Я думаю, что с их стороны это бестактно и безответственно, учитывая нынешнее состояние человечества. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие 24 часа, я уж не говорю о том, что будет через три месяца», — написала спортсменка.

Уикенхайзер отметила, что участники летних игр не смогут проводить сборы и тренировки в нормальных условиях из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, из-за которой закрываются стадионы и различные площадки. Действия комитета она назвала несправедливыми по отношению ко всем спортсменам, которые обеспокоены тем, что могут заразиться COVID-19, передает ТАСС.

Ранее похожую точку зрения отстаивала олимпийская чемпионка 2016 года, греческая прыгунья с шестом Катерина Стефаниди, которая заявила в беседе с Reuters, что МОК подвергает огромному риску всех участников будущей Олимпиады в Токио из-за продолжающихся тренировок во время неблагополучной инфекционной обстановки в мире.

11 марта член японского оргкомитета Харуюки Такахаши предположил о возможном переносе Игр-2020 на один или два года.

3 марта МОК призвал спортсменов возобновить тренировки, приуроченные к ОИ-2020. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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