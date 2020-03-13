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Подготовку олимпийцев в Приморье решили не отменять из-за коронавируса

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В Приморский край приедут около 10 сборных команд России для тренировок и подготовки к выступлению на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Основными площадками для тренировок сделают кампус ДВФУ и спортивный комплекс «Олимпиец» во Владивостоке.

Как рассказали ИА PrimaMedia в краевом министерстве физкультуры и спорта, вопрос о проведении Олимпиады будет решаться на заседании Международного олимпийского комитета в мае. Пока Приморский край остается местом подготовки российских спортсменов.

Олимпийские игры – 2020 должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси не исключал, что Олимпиаду могут перенести из-за распространения нового коронавируса. Однако Токио продолжает подготовку к Олимпиаде в сотрудничестве с заинтересованными мировыми структурами.

Торжественное зажжение олимпийского огня прошло в Греции 12 марта. Церемония состоялась без зрителей — из-за коронавируса решили провести мероприятие без публики.

Во Владивостоке минимальная разница по времени с Токио, похожий климат, что является важным фактором для адаптации и подготовки спортсменов.

У Приморья есть успешный опыт подготовки национальных соборных команд к крупным международным соревнованиям. Среди них — Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году, Сиднее в 2000 году и в Пекине в 2008 году.

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