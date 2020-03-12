В Греции состоялась церемония зажжения олимпийского огня

В Греции состоялась церемония зажжения огня для летних Олимпийских игр. Мероприятие проходило в закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса в Древней Олимпии. Жрицы в традиционных белых греческих платьях изящно шествовали по территории святилища. Зажечь факел нужно от солнечной линзы. Огонь передадут остальным странам-участницам.