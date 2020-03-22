Меркель рассказала о влиянии коронавируса на ее жизнь

Распространение коронавируса повлияло на жизнь канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом глава правительства Германии рассказала в воскресенье, 22 марта, в ходе выступления в Берлине.

Меркель отметила, что она отменила почти все мероприятия, которые подразумевают чей-то визит в ведомство канцлера или поездку. «Моя жизнь тоже принципиально поменялась и состоит теперь в значительной степени из теле- и видеоконференций», — цитирует ее Welt.

Ранее в воскресенье стало известно, что в ФРГ запретят людям собираться более чем по двое, исключения сделают для семей и людей, живущих под одной крышей. Нарушение ограничений будут контролировать полиция и административные органы.

В настоящее время люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах. Общенациональный карантин пока не введен. В стране закрыты рестораны, косметические салоны и парикмахерские.

По состоянию на 22 марта, число инфицированных коронавирусом в ФРГ превысило 20 тыс. человек, скончались более 60 пациентов. Меркель не исключала, что заболеть может до 70% всего населения страны.

По данным Worldometer на 22 марта, всего в мире коронавирусом заболели более 308 тыс. человек, выздоровели более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.