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Шестнадцатилетняя москвичка вылечилась от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После полного выздоровления от коронавирусной инфекции в Москве выписана шестнадцатилетняя пациентка. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом сейчас в Москве выздоровело уже девять пациентов. Это хорошая динамика» — сказала Ракова, выступая перед журналистами.

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21 марта заммэра сообщала о выздоровлении восьми человек в Москве. за весь период было зафиксировано 16 выписанных из больниц пациентов в России.

Вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SARS-COV-2, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря.

Вскоре инфекция распространилась в большинстве стран мира. 11 марта коронавирус был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По состоянию на утро 23 марта международное статистическое бюро Worldometer фиксирует 338 тыс. случаев заражения коронавирусом в мире, 14 тыс. погибших и 99 тыс. выписанных из больниц пациентов.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 367 случаев инфицирования. Большинство из них — завозные.

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