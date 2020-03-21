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В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, излечившиеся пациенты уже выписаны из московских стационаров.

«У нас есть хорошая новость — восемь человек прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших медицинских учреждений», — цитирует Ракову «Интерфакс».

20 марта в Москве было выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице составило 131 человек. Большинство пациентов недавно прибыли из европейских стран.

По данным Роспотребнадзора на субботу, 21 марта, в стране зарегистрировано 253 случая заражения коронавирусом нового типа.

Заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом, начало распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 21 марта, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.

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