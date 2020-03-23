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Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 23 марта Россия прекратила авиасообщение со всеми государствами мира из-за пандемии коронавируса. Об этом накануне предупредила Росавиация.

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Речь идет обо всех рейсах, кроме перелетов из Москвы в иностранные столицы. Таким образом, исключения составят 146 рейсов — по одному в каждую страну.

Также перелеты продолжат чартерные рейсы, но с ограничениями. Будет разрешено только вывозить иностранных граждан из России и возвращать россиян на родину.

Аналогичные меры приняли несколько стран мира, в том числе Черногория, ОАЭ, Сирия и другие. Отменила рейсы в 46 стран Турция.

Ранее в Ростуризме призвали россиян не покидать страну, пока эпидемиологическая ситуация в мире не улучшится.

21 марта «Аэрофлот» сообщил о приостановке полетов в ряд стран. Авиакомпания предложила пассажирам вернуть билеты, перенести дату вылета или изменить маршрут.

Первая вспышка тяжелого респираторного заболевания COVID-19, вызванного новым типом коронавируса SASRS-COV-2, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря.

Вскоре инфекция распространилась в большинстве стран мира. 11 марта коронавирус был признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, на 22 марта в мире заразились более 294 тыс. человек, скончались около 13 тыс.

В России выявлено 367 случаев заражения COVID-19, большинство из которых завозные.

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