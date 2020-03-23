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«Белавиа» ограничит полеты в Санкт-Петербург и Калининград

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Белорусская авиакомпания «Белавиа» заявила о временном ограничении авиаперелетов в Санкт-Петербург и Калининград с 23 марта по 10 апреля 2020 года. Об этом национальный авиаперевозчик сообщил в воскресенье. 22 марта, на своей странице в Facebook.

Белавиа ограничит полеты в Санкт-Петербруг и в Калининград

По заявлению компании, это решение было принято в связи с постановлением Росавиации об ограничении осуществления пассажирских авиаперелетов с территории Российской Федерации во множество стран мира, в том числе в Белоруссию. Единственный регулярный рейс, который продолжает совершать вылеты в Минск, осуществляется из Москвы.

В компании отметили, что возврат денежных средств за билеты, изменение даты вылета или переоформление маршрута в Москву будет сделать до 31 декабря 2020 года.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия приостановили железнодорожное сообщения во всех направления, кроме основных. Позже стало известно, что два поезда продолжат движение между странами. 16 марта было объявлено о частичной закрытии российско-белорусской границы из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometers на 22 марта, в Белоруссии коронавирусом заразились 76 человек, а 15 излечились от заболевания.

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