«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в полетную программу. Временно будут прекращены рейсы в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, Португалию. Об этом 21 марта сообщается на сайте перевозчика.

Кроме того, сократится частота полетов в Ереван (Армения) и Минск (Белоруссия) по 30 апреля. Также отменят часть перелетов в Киргизию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Германию.

Временно будут приостановлены полеты из Москвы в Чехию, Мюнхен и Франкфурт (Германия), Грецию, Испанию, Швейцарию, Данию, Норвегию, Молдавию, Латвию, Австрию, Узбекистан, Литву и еще ряд европейских государств.

«С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодовым названием «СУ» из Санкт-Петербурга, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву», — сообщили в авиакомпании.

Пассажирам, попавшим под отмены рейсов, авиакомпания предложила вернуть билеты, перенести дату вылета или изменить маршрут.

Ранее в субботу в Росавиации сообщили, что в ближайшие три дня россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании.

Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса. По последним данным, большинство выявленных в РФ случаев заражения COVID-19 ввозные.