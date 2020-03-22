Emirates прекратит все пассажирские перевозки из-за коронавируса

Дубайская авиакомпания Emirates прекращает все пассажирские перевозки с 25 марта из-за распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщает официальный Twitter перевозчика.

Грузовые перевозки при этом будут продолжены. Принимая такие меры, согласно сообщению, авиакомпания сможет избежать сокращений и обеспечить рабочие места по всему миру.

Ранее в воскресенье стало известно, что Россия с 23 марта ограничит авиасообщение с семью странами, в том числе с Таиландом, Индонезией и Турцией.

Накануне авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в полетную программу. Временно будут прекращены рейсы в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, Португалию.

С момента появления вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и на сегодняшний день, по данным Worldometer, в мире заболели более 316 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 599 человек. Болезнь охватила более 163 стран.