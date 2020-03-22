В Великобритании разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом

Правительство Великобритании разработало план действий на случай заражения премьер-министра страны Бориса Джонсона коронавирусом. Об этом сообщает в воскресенье, 22 марта, издание Sunday Times.

В соответствии с планом политика заменит глава британского МИДа Доминик Рааб. Подобное развитие событий вызвало недовольство ряда министров, по данным газеты. Они претендуют на место Джонсона в случае его болезни.

В настоящее время у британского премьер-министра нет симптомов коронавируса, тесты он не проходил. Обследование Рааба дважды показали отрицательный результат.

Накануне Джонсон заявил, что британцам стоит серьезней отнестись к распространению коронавируса в стране, иначе Великобритания повторит судьбу Италии. Британские власти ранее неоднократно заявляли, что отстают по динамике распространения COVID-19 от Италии на две недели.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 316 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 599 человек.