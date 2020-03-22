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Первые смерти пациентов с коронавирусом зафиксированы в Колумбии и Косово

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Фото: REUTERS/Nathalia Angarita
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Власти Колумбии, Косово, Румынии, Кипра и Гуама (США) сообщили о первых случаях смерти людей с коронавирусом. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщило издание The Guardian.

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О первых зафиксированных случаях заражения коронавирусом в секторе Газа сообщили жители палестинской автономии.

Власти ряда стран вводят дополнительные меры к принятым ранее ограничениям и запретам. В Австралии ограничена работа общепита, однако заведения могут работать для приготовления еды на вынос.

Сингапур запретил въезд всех иностранцев, кроме тех, кто работает в жизненно важных секторах экономики. В субботу приостановили допуск иностранцев на свою территорию и власти Кубы.

В Индии власти ввели комендантский час. Туристам настоятельно рекомендуется оставаться дома и не посещать отдаленные районы Шотландского нагорья в разгар пандемии.

Ранее в воскресенье министерство иностранных дел Японии повысило уровень опасности поездок в США до второго и рекомендовало гражданам воздержаться от них без острой необходимости. Накануне американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что США вышли на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, уступив Китаю и Италии.

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