США вышли на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом

США вышли на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, уступив только Китаю и Италии, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По данным специалистов, ведущих статистику, к 21 марта в Штатах зарегистрировано 25 493 тыс. больных COVID-19, скончались 307 человек.

Таким образом, в антирейтинге США обогнали Испанию, в которой на 100 зараженных меньше. Однако по смертности испанцы впереди – 1,3 тыс. случаев.

Больше только в Китае – 81 тыс. зараженных – и в Италии, где заболели 53 тыс. человек.

При этом, по данным университета, всего в мире коронавирусом заразились 303 тыс. человек, скончались около 13 тыс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другую информацию – 266 тыс. заболевших и 10 тыс. умерших от COVID-19.

Ранее иностранные СМИ оценили меры России по борьбе с коронавирусом, отметив, что в стране всего несколько сотен заболевших и 1 летальный исход.