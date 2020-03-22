Немецкий журналист оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Пока Европа погружается в кризис, Россия благодаря решительным и своевременным мерам справляется с распространением нового коронавируса, пишет немецкий журналист Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.

Он обращает внимание на то, что в Германии, Италии, Франции и Австрии заразились COVID-19 уже десятки тысяч человек, в то время как в РФ лишь несколько сотен. Кроме того, скончался только один человек. И то причиной смерти 79-летней москвички стал оторвавшийся тромб.

«Россия справляется с эпидемией коронавируса гораздо лучше, чем европейские страны, и у нее есть чему поучиться», — пишет журналист.

Баллин отмечает, что причина успеха не только в удаче, но и в советском опыте и в вовремя принятых решительных мерах. Так, в конце января РФ закрыла границу с Китаем и остановила железнодорожное сообщение. К февралю было значительно снижено число авиаперелетов между странами. Принимал пассажиров из КНР только аэропорт Шереметьево, где усилии санитарный контроль.

Однако с 20 февраля въезд китайцев в Россию был полностью запрещен. Аналогичные ограничения ввели в отношении всех стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Удачей журналист считает то, что с начала эпидемии в РФ «просочились» всего два больных китайца, которые никого в итоге не заразили.

«Это дало властям страны фору, которой они воспользовались для сдерживания пандемии. Было принято решение, что все приезжающие в Москву — даже без наличия симптомов — должны пробыть 14 дней в карантине. За соблюдением режима самоизоляции тщательно наблюдают, наказывая тех, кто его нарушает», — напоминает Баллин.

Он также указал, что власти задействовали электронную систему распознавания лиц для отслеживания нарушителей. Журналист добавил, что российская санитарно-эпидемиологическая служба сработала как часы, и роль в этом сыграл опыт СССР в борьбе с различными инфекционными заболеваниями.

К 21 марта в России было зарегистрировано 306 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них — завезенные из-за рубежа. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) похвалила РФ за жесткие меры по борьбе с распространением COVID-19.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, была зарегистрирована в китайском Ухане в конце декабря. К настоящему времени в Китае эпидемия пошла на убыль, а Европа стала новым очагом распространения вируса.