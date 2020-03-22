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Узбекистан закроет границу из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Власти Узбекистана 23 марта закроют государственную границу из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил оперативный штаб при правительстве страны в своем Telegram-канале.

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«С 00:01 23 марта (22:01 22 марта мск. ― Ред.) для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы», ― говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба хокимията (мэрии) Ташкента сообщила о приостановке работы общественного транспорта столицы Узбекистана временно приостановлена с 22 марта из-за пандемии коронавируса. В мэрии отметили, что вместо общественного транспорта в городе будут курсировать специальные такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия.

20 марта Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения SARS-CoV-2 до 30 апреля. В стране были отменены народные гулянья по случаю празднования исламского праздника Навруза, закрыты торгово-развлекательные заведения, театры, кинотеатры, рестораны и кафе.

В настоящее время в Узбекистане зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом. Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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