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В Ташкенте запретили движение общественного транспорта из-за COVID-19

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Работа общественного транспорта столицы Узбекистана временно приостановлена с 22 марта из-за пандемии COVID-19. Об этом в субботу, 21 марта, рассказала пресс-служба хокимията (мэрии) Ташкента со ссылкой на решение Специальной республиканской комиссии по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

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«С 22 марта 2020 года временно прекращается движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршрутных такси), независимо от формы собственности, оказывающего услуги перевозчиков по маршрутам на территории Ташкента», — цитирует «РИА Новости» сообщение городской администрации.

В мэрии отметили, что вместо общественного транспорта в городе будут курсировать специальные такси, продезинфицированные Ташкентским городским центром санитарно-эпидемиологического благополучия. Медицинские работники будут также доставляться в больницы и клиники с помощью продезинфицированных автобусов. Число единиц транспорта будет определено исходя из численности сотрудников.

«Газета.uz» сообщает, что водителям будут ежедневно выдаваться справки о прохождении проверок для безопасной перевозки пассажиров.

«Просим владельцев такси не завышать стоимость проезда и удерживать цены на приемлемом уровне. Также просим всех наших сограждан поддержать все меры по предотвращению распространения коронавируса в столице и обеспечению безопасности населения, проявить единодушие в реализации всех рекомендаций», — говорится в Telegram-канале администрации со ссылкой на обращение мэра Джахонгира Артыкходжаева.

20 марта Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения коронавируса до 30 апреля. В стране были отменены народные гулянья по случаю празднования исламского праздника Навруза, закрыты торгово-развлекательные заведения, театры, кинотеатры, рестораны и кафе. REGNUM пишет, что с 23 марта в стране вступит в силу запрет на свадьбы и поминки с участием большого числа людей.

По данным Worldometers на 00:00 мск 22 марта, в Узбекистане зарегистрирован 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Данных об умерших и выздоровевших не поступало.

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