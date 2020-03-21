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Сирия приостановит международное авиасообщение из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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С 22 марта Сирия приостановит международное авиасообщение из-за распространения коронавируса в мире. Последним станет рейс авиакомпании Syrian Air Москва-Дамаск, сообщил в субботу, 21 марта министр транспорта САР Али Хамуд.

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«Последний рейс прибудет из Москвы завтра, после этого будут приостановлены все рейсы из Сирии и в страну», - сказал он в эфире радиостанции Sham FM.

Хамуд подчеркнул, что страны, с которыми у Сирии существует авиасообщение, предупреждены.

Пока в Сирии официально не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Ранее Дамаск уже прекратил полеты в страны, где фиксировались вспышки заболевания. Кроме того, закрыта граница с Ливаном. На территории САР прекратили работу кафе, рестораны и все остальные места массового скопления людей, пишет ТАСС.

21 марта также стало известно, что «Аэрофлот» прекращает полеты в ряд стран.

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